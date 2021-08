Traffico Roma del 04-08-2021 ore 11:30 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione in studio Sonia cerquetani a nord della capitale sull’autosole per incidente code tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratte verso Roma per incidente sulla A12 Roma Civitavecchia tra Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra verso Roma incidenti anche a Roma in città rallentamenti su via no l’altezza via La Spezia poi su via di Casal Boccone incrocio con via Verga ed ancora su via degli Scipioni nei pressi di via Orsini rallentamenti ma per Traffico intenso in entrata in città sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe nelle due di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione in studio Sonia cerquetani a nord della capitale sull’autosole per incidente code tra Magliano Sabina e Ponzanono Soratte versoper incidente sulla A12Civitavecchia tra Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra versoincidenti anche ain città rallentamenti su via no l’altezza via La Spezia poi su via di Casal Boccone incrocio con via Verga ed ancora su via degli Scipioni nei pressi di via Orsini rallentamenti ma perintenso in entrata in città sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe nelle due di ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Offerte TIM mobile 2021 per nuovi clienti: le promozioni di Agosto La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico. E' possibile pagare con corta di credito o ... TIM oggi raggiunge con l'ultimo standard per reti mobili le città di Milano, Roma, Torino, Napoli, ...

Via Trionfale chiusa al traffico: carreggiata allagata Alle 7,40 circa gli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma sono dovuti intervenire ... Le ultime informazioni per la viabilità ci annunciano la chiusura al traffico pedonale e veicolare ...

Traffico Roma del 04-08-2021 ore 09:00 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, lotta al narcotraffico a San Basilio: due pusher in manette Avevano appena venduto alcune dosi di cocaina ad un giovane in via Recanati nel “fortino” delle case popolari. Il passaggio dei soldi e la cessione della droga, non è ...

Termini: arresti, denunce, locali chiusi e licenze sospese, il bilancio dell'operazione interforze di ieri (AGR) Nella mattinata di ieri, nell’area della Stazione Roma Termini, a seguito di quanto stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura, con ordinanza del Questore, ...

