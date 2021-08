Sandokan: quando inizia la serie con Can Yaman? Data, puntate, Marianna, canale, riprese, Luca Argentero (Di mercoledì 4 agosto 2021) Grande attesa per Sandokan, remake dell’amata serie tv, che avrà come protagonista l’attore turco Can Yaman: scopriamo quando inizia, il cast, le curiosità e quante puntate sono previste. Leggi anche: Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? Ecco la prova definitiva Sandokan: quando inizia? La serie tv Sandokan con Can Yaman potrebbe avere inizio prima del previsto:... Leggi su donnapop (Di mercoledì 4 agosto 2021) Grande attesa per, remake dell’amatatv, che avrà come protagonista l’attore turco Can: scopriamo, il cast, le curiosità e quantesono previste. Leggi anche: Diletta Leotta e Cansi sono lasciati? Ecco la prova definitiva? Latvcon Canpotrebbe avere inizio prima del previsto:...

Advertising

CanLove24566013 : RT @Canangel18: #CanYaman fa quello che vuole non é manipolabile. ? Quando si trattò di attaccare i buoni, i cattivi inventarono almeno la… - CanForever6 : RT @Canangel18: #CanYaman fa quello che vuole non é manipolabile. ? Quando si trattò di attaccare i buoni, i cattivi inventarono almeno la… - NaghmehDar : RT @Canangel18: #CanYaman fa quello che vuole non é manipolabile. ? Quando si trattò di attaccare i buoni, i cattivi inventarono almeno la… - NDarghahi : RT @Canangel18: #CanYaman fa quello che vuole non é manipolabile. ? Quando si trattò di attaccare i buoni, i cattivi inventarono almeno la… - LenkaWeaver : RT @Canangel18: #CanYaman fa quello che vuole non é manipolabile. ? Quando si trattò di attaccare i buoni, i cattivi inventarono almeno la… -