Paragone contro Pregliasco, botte da orbi in tv: «Sei uno spocchioso, fai il sacerdote» (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sei uno spocchioso, fai il sacerdote in tv”: alta tensione a “controcorrente” su Rete 4. Gianluigi Paragone attacca in maniera furibonda Fabrizio Pregliasco. Il leader di Italexit e il virologo sono stati i protagonisti di una rissa al calor bianco sui vaccini durante controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili. Il giornalista ed ex grillino ha sottolineato che non si sa quali potranno essere gli effetti dei vaccini contro il coronavirus fra dieci anni. E Pregliasco si è infuriato, prendendo d’aceto. Il leader di Italexit ha quindi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Sei uno, fai ilin tv”: alta tensione a “corrente” su Rete 4. Gianluigiattacca in maniera furibonda Fabrizio. Il leader di Italexit e il virologo sono stati i protagonisti di una rissa al calor bianco sui vaccini durantecorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili. Il giornalista ed ex grillino ha sottolineato che non si sa quali potranno essere gli effetti dei vacciniil coronavirus fra dieci anni. Esi è infuriato, prendendo d’aceto. Il leader di Italexit ha quindi ...

Advertising

stebellentani : Domani in altre 12 cittá proteste contro il green pass. a Roma hanno già aderito intellettuali come Claudio Borghi,… - SecolodItalia1 : Paragone contro Pregliasco, botte da orbi in tv: «Sei uno spocchioso, fai il sacerdote» - CMarziane : PARAGONE LANCIA IL VADEMECUM CONTRO IL GREEN PASS ? 'UNITEVI ALLA NOSTR... - TriscarMariella : Guarda 'PARAGONE LANCIA IL VADEMECUM CONTRO IL GREEN PASS ? 'UNITEVI ALLA NOSTRA RESISTENZA'' su YouTube - OrioliPaolo : @FioriFlavio Vuoi mettere la noia della vita reale contro il brivido della lotta contro Ursula, la perfida regina n… -