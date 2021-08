Maneskin e Iggy Pop insieme per ‘I wanna be your slave’

(Di mercoledì 4 agosto 2021)Popper la versione inedita di Ibeslave, in uscita venerdì 6 agosto. Con la release digitale, uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente il brano che la band interpreta conPop e la traccia originale. La band romana, trionfatrice a Sanremo e all’Eurovision, collabora con uno dei più trasgressivi e iconici personaggi della storia della musica contemporanea, che con la band The Stooges è entrato nella gloriosa Rock’n Roll Hall Of Fame e che di recente ha ricevuto un Grammy Award per la sua eccezionale carriera. ...

Advertising

RollingStoneita : Adesso è ufficiale: i Måneskin e Iggy Pop faranno un singolo insieme - LaStampa : I Maneskin conquistano l’Iguana del rock: venerdì esce il singolo con Iggy Pop - Killua_Nezuko : RT @Spettakolo_mag: Colpaccio dei @thisismaneskin La band ufficializza la collaborazione con @IggyPop, nell’inedita versione di I Wanna Be… - vipdietroloshow : RT @lagiulia_f: In tempi non sospetti... Parallelismi naturali fra Iggy Pop / Dabbie Harry e Damiano e Vic. #maneskin - Anto72web : Ho appena sentito della collaborazione tra la leggenda Iggy Pop e i Maneskin Curioso di sapere cosa ne nascerà -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Iggy

La versione speciale del brano in uscita il 6 agostoPop insieme per la versione inedita di I wanna be your slave, in uscita venerdì 6 agosto. Con la release digitale, uscirà anche un vinile 45 giri in edizione limitata contenente il ...Pop vanta negli anni sodalizi indimenticabili come quello con David Bowie e con altre pietre miliari della musica dei più diversi generi, dai Simple Minds ai Green Day, da Alice Cooper ai New ...Annunciata la collaborazione tra la band romana, vincitrice dell’Eurovision Song Contest, e il leader degli Stooges, entrato nella gloriosa Rock'n Roll Hall Of Fame con una straordinaria versione di “ ...Maneskin Iggy Pop: la band romana rilascerà il 6 Agosto un singolo in collaborazione con Iggy Pop, il famoso frontman degli Stooges ...