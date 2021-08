Maltempo: chiusa per frana strada provinciale nel Lecchese (Di mercoledì 4 agosto 2021) La strada provincia 62 è stata chiusa al transito fino a data da destinarsi, in provincia di Lecco, a causa di una grossa frana di fango, rocce e detriti, scaricatasi sulla sede stradale oggi tra ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laprovincia 62 è stataal transito fino a data da destinarsi, in provincia di Lecco, a causa di una grossadi fango, rocce e detriti, scaricatasi sulla sedele oggi tra ...

marco_m_ : RT @Corriere: Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - MilanoSpia : Lecco, allarme maltempo: chiusa la provinciale 62 per frana, rischio esondazione per la diga di Pagnona… - tommibatti00 : @SalvoOlivo In Svizzera tutto benissimo. Qui la linea principale di collegamento con il Ticino chiusa PER MALTEMPO - LuinoNotizie : Allerta #maltempo, chiusa in via precauzionale la strada tra la Rasa e #Brinzio -

