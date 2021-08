Inter, è tornato Eriksen: ecco la speranza dei nerazzurri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Christian Eriksen è tornato ad Appiano, oggi i compagni di squadra e l’allenatore Simone Inzaghi hanno festeggiato il suo rientro dopo la grande paura vissuta agli Europei. Il centrocampista danese ha salutato tutto il mondo Inter, il club nerazzurro ha raccontato che è in ottime condizioni psico-fisiche. Eriksen seguirà il programma di recupero stabilito dai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 agosto 2021) Christianad Appiano, oggi i compagni di squadra e l’allenatore Simone Inzaghi hanno festeggiato il suo rientro dopo la grande paura vissuta agli Europei. Il centrocampista danese ha salutato tutto il mondo, il club nerazzurro ha raccontato che è in ottime condizioni psico-fisiche.seguirà il programma di recupero stabilito dai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

