Incidente sul lavoro a Modena, 40enne muore dopo essere rimasta schiacciata in un macchinario (Di mercoledì 4 agosto 2021) . Una donna di 40 anni è morta questa mattina in seguito ad un Incidente sul lavoro verificatosi nell'azienda dove lavorava da alcuni mesi a Camposanto, in provincia di Modena. Secondo le prima informazioni, sarebbe rimasta schiacciata in una fustellatrice. Sul posto i vigili del fuoco che l'hanno estratta dalla macchina. Indagini in corso. Ennesimo Incidente sul lavoro in Italia. Questa volta la vittima è una donna di quarant'anni che ha perso la vita questa mattina intorno alle 8.30 nell'azienda Bombonette che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di ...

