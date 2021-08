Il Doodle dell' Isola dei Campioni meriterebbe un Game Award

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tokyo forza le Olimpiadi per togliersi il pensiero e la patata bollente di dosso. Sono uno strascico del 2020, un sipario da aprire e chiudere il più in fretta possibile. Gli spalti sono vuoti e il pubblico è a casa, al mare o al ristorante sventolando il suo Green Pass. Eppure, Google ha pronta la suadei, un videogioco che serviva a far festa ma che per come stanno le cose (basti pensare agli atleti sull'orlo di una crisi di nervi) fa l'effettoa parata onirica in Paprika, il lungometraggio di Satoshi Kon che trasforma il Giappone in un caotico ammasso di oggetti psichedelici. Unvacuo, più per ...