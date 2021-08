Hacker attaccano il Lazio: tutti i servizi sono bloccati. Ecco a quanto ammonta il riscatto (Di mercoledì 4 agosto 2021) La tecnologia è talmente integrata nelle nostre vite che non potremmo più vivere senza, anche nell’ambito lavorativo rappresenta spesso una risorsa insostituibile, come negli uffici, e quando ci si trova sotto attacco degli Hacker sono guai grossi. Il riscatto Come quello che è successo alla Regione Lazio che si è ritrovata nello scorso weekend a con i servizi bloccati dai pirati informatici i quali avrebbero chiesto 5 milioni per ripristinare la rete; lo riporta il Corriere: Si va da 100 mila euro ad almeno 5 milioni di euro, sempre richiesti in criptovalute. Quando il sistema ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 4 agosto 2021) La tecnologia è talmente integrata nelle nostre vite che non potremmo più vivere senza, anche nell’ambito lavorativo rappresenta spesso una risorsa insostituibile, come negli uffici, e quando ci si trova sotto attacco degliguai grossi. IlCome quello che è successo alla Regioneche si è ritrovata nello scorso weekend a con idai pirati informatici i quali avrebbero chiesto 5 milioni per ripristinare la rete; lo riporta il Corriere: Si va da 100 mila euro ad almeno 5 milioni di euro, sempre richiesti in criptovalute. Quando il sistema ...

