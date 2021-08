Ghost of Tsushima Legends diventa standalone e arriva la nuova modalità PvP 'Rivali' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il multiplayer cooperativo di Ghost of Tsushima verrà aggiornato insieme all'uscita di Ghost of Tsushima: Director's Cut alla fine di questo mese. Sembra che Sucker Punch abbia lavorato duramente per aggiungere e migliorare l'esperienza. Tuttavia, la novità importante è che il gioco sarà disponibile in versione standalone dal 3 settembre. Non solo, ma a Legends verrà aggiunta una nuova modalità PvP chiamata "Rivali". In Rivali, assisteremo allo scontro tra due squadre da due utenti alle prese con diverse ondate di nemici. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il multiplayer cooperativo diofverrà aggiornato insieme all'uscita diof: Director's Cut alla fine di questo mese. Sembra che Sucker Punch abbia lavorato duramente per aggiungere e migliorare l'esperienza. Tuttavia, la novità importante è che il gioco sarà disponibile in versionedal 3 settembre. Non solo, ma averrà aggiunta unaPvP chiamata "". In, assisteremo allo scontro tra due squadre da due utenti alle prese con diverse ondate di nemici. ...

