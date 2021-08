Ghera (FDI): “Sindaco Sacrofano chiarisca ritardo bilancio” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Preoccupa il ritardo accusato dal Comune di Sacrofano che ancora non approva gli equilibri di bilancio, ben oltre i tempi previsti dalla legge”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera Capogruppo Fdi alla Regione Lazio. “La scelta del Sindaco di non sottoporre preliminarmente l’atto in Giunta Comunale, porta inevitabilmente il timore che ci si trovi di fronte ad una gestione precaria, difficoltosa e marginale alla legge. Questo rinvio ad oltranza contrasta con il principio di buon andamento e con il Testo Unico degli Enti Locali, come hanno giustamente rilevato i consiglieri comunali di opposizione. Auspico ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Preoccupa ilaccusato dal Comune diche ancora non approva gli equilibri di, ben oltre i tempi previsti dalla legge”. Così in un comunicato FabrizioCapogruppo Fdi alla Regione Lazio. “La scelta deldi non sottoporre preliminarmente l’atto in Giunta Comunale, porta inevitabilmente il timore che ci si trovi di fronte ad una gestione precaria, difficoltosa e marginale alla legge. Questo rinvio ad oltranza contrasta con il principio di buon andamento e con il Testo Unico degli Enti Locali, come hanno giustamente rilevato i consiglieri comunali di opposizione. Auspico ...

Advertising

vocedelpatriota : Ghera (FdI): sindaco Sacrofano chiarisca ritardo bilancio - News_24it : “Un piccolo passo avanti è stato compiuto oggi in consiglio regionale, nel corso della discussione e dell’analisi d… - vocedelpatriota : Ghera (FdI): Raggi apre le porte ad Amazon - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Ghera (FdI): approvato emendamento per impianti sportivi in zone con disagio sociale ed economico - AA31192Patriota : RT @vocedelpatriota: Ghera (FdI): approvato emendamento per impianti sportivi in zone con disagio sociale ed economico -