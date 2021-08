Fiumefreddo. Antonio Fioravanti muore a 25 anni in un incidente lungo la SS18 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tragedia della strada a Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) lungo la sulla SS18. Nell’impatto tra un furgone ed una moto ha perso la vita Antonio Fioravanti. Il giovane era a bordo della sua moto e si è scontrato con un Fiat Doblò. Il centauro di 25 anni è morto a seguito delle gravi ferite riportate. L’incidente mortale è avvenuto tra la cornetteria Ancora e il confine con il comune di Longobardi Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rende che è fermata per prestare soccorso, rientrando da un altro intervento. La SS18 è stata ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tragedia della strada aBruzio (Cosenza)la sulla. Nell’impatto tra un furgone ed una moto ha perso la vita. Il giovane era a bordo della sua moto e si è scontrato con un Fiat Doblò. Il centauro di 25è morto a seguito delle gravi ferite riportate. L’mortale è avvenuto tra la cornetteria Ancora e il confine con il comune di Longobardi Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rende che è fermata per prestare soccorso, rientrando da un altro intervento. Laè stata ...

