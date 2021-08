Dormire poco fa diventare cybermaleducati | perché diventiamo scortesi sul web

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Uno studio ha trovato la spiegazione sulogni volta che dormiamodurante la notte. CybermaleducazioneScontrosi, rabbiosi e astiosi senza un motivo reale. Tutto questo non accade nella nostra vita reale, ma scateniamo i nostri istinti peggiori principalmente nel mondo digitale. In effetti è come se cancellassimo le abitudini sociali e il non avere di fronte, fisicamente, il nostro interlocutore, fa si che tante persone si possano permettere l’utilizzo di parole “cortesi”. Questo accade sempre di più negli ultimi anni: tra social, messaggi ed ...