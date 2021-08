(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il “progetto Fenice” per salvare il calcio italiano. Lanei giorni scorsi ha scritto al, chiedendo un intervento dell’esecutivo per il mondo del pallone: una lettera inviata daldente Gravina ai vertici dello Stato, in cui tuttavia lanon solo ha richiesto aiuti ma anche ha presodal punto di vista L'articolocol

Advertising

LucaNardo97 : RT @CalcioFinanza: [DOCUMENTI] Dalla richiesta di agevolazioni fiscali e aiuti agli impegni su controllo dei costi e salary cap: la Figc sc… - TheOfficialDibi : RT @CalcioFinanza: [DOCUMENTI] Dalla richiesta di agevolazioni fiscali e aiuti agli impegni su controllo dei costi e salary cap: la Figc sc… - CalcioFinanza : [DOCUMENTI] Dalla richiesta di agevolazioni fiscali e aiuti agli impegni su controllo dei costi e salary cap: la Fi… - sportli26181512 : #Governance #Notizie [DOCUMENTI] Figc, richieste e impegni presi col Governo: Il “progetto Fenice” per salvare il c… - vivafcinter1908 : RT @stevevicrn: desecretati i documenti di Gladio… pensate quando lo faranno con l’aia e la @FIGC -

Ultime Notizie dalla rete : DOCUMENTI Figc

Calcio e Finanza

...ai legali dellale motivazioni con cui il Coni ha rigettato il ricorso del Chievo . Di pari ha fatto lo stesso con quelle di Casertana e Samb . A stretto giro arriveranno anche idi ...SGS Pubblicata la guida per l'organizzazione dei tornei giovanili 2021/2022 Neiredatti dall'ufficio competente SGS anche i regolamenti relativi alle rispettive manifestazioni venerdì 30 luglio 2021 Nell'ambito della stagione sportiva 2021/2022, in relazione ai tornei ...Giornata della verità per la Pistoiese, che oggi (o al più tardi entro domani mattina) conoscerà la categoria in cui giocherà la prossima stagione 04/08, ore 16.00 – IL 9 AGOSTO I SORTEGGI DEI CALENDA ...Giornata della verità per la Pistoiese, che oggi (o al più tardi entro domani mattina) conoscerà la categoria in cui giocherà la prossima stagione 04/08, ore 13.30 – CARPI, IL TAR DICHIARA IMPROCEDIBI ...