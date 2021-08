CS: GO, Peter “ptr” Gurney si ritira per lanciarsi nel poker. Bad News Bears a caccia di un sostituto (Di mercoledì 4 agosto 2021) CS: GO perde un nome noto. L’AWPer nordamericano Peter “ptr” Gurney si è infatti ritirato dalla scena del famoso gioco esports all’età di 31 anni. Gurney ha deciso di intraprendere una carriera a tempo pieno come giocatore di poker, come annunciato da lui stesso. Poco meno di un mese fa, ptr aveva preso parte all’IEM Cologne con i Bad News Bears, giocando così il primo torneo CS:GO su LAN dall’inizio della pandemia di coronavirus. Gurney è stato anche capitano del team fino allo scorso maggio, lasciando poi quel ruolo ad Alan “Shakezullah” Hardeman. “È ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 4 agosto 2021) CS: GO perde un nome noto. L’AWPer nordamericano“ptr”si è infattito dalla scena del famoso gioco esports all’età di 31 anni.ha deciso di intraprendere una carriera a tempo pieno come giocatore di, come annunciato da lui stesso. Poco meno di un mese fa, ptr aveva preso parte all’IEM Cologne con i Bad, giocando così il primo torneo CS:GO su LAN dall’inizio della pandemia di coronavirus.è stato anche capitano del team fino allo scorso maggio, lasciando poi quel ruolo ad Alan “Shakezullah” Hardeman. “È ...

