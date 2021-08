Covid, Indonesia supera le 100.000 vittime. Le fosse comuni (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'Indonesia ha registrato 35.867 nuovi casi di coronavirus e 1.747 decessi nelle ultime 24 ore, superando la soglia delle 100.000 vittime dall'inizio della Pandemia nel Paese. Il bilancio complessivo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) L'ha registrato 35.867 nuovi casi di coronavirus e 1.747 decessi nelle ultime 24 ore,ndo la soglia delle 100.000dall'inizio della Pandemia nel Paese. Il bilancio complessivo ...

giovannivernia : ?? Il COVID-19 sta uccidendo centinaia di bambini in Indonesia. - putino : #Indonesia ????: l'Indonesia diventa la seconda nazione asiatica, dopo l'India, con più di 100 mila decessi a causa d… - terresottovento : Indonesia supera 3,5 milioni di infezioni e le 100mila morti per COVID19, cifre ufficiali. Reali? - HMicheaux : RT @intuslegens: #Borghi svela la #fakenews delle morti di bambini in #Indonesia. Una bufala per vaccinare i nostri figli, dopo ch'è emerso… - walkija_real : RT @intuslegens: #Borghi svela la #fakenews delle morti di bambini in #Indonesia. Una bufala per vaccinare i nostri figli, dopo ch'è emerso… -