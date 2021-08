Ciclismo | Daniel Oss | “Alla Total Energies il mio compito sarà supportare Peter | ma non solo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 agosto 2021)Oss sta per concludere l’ultima stagione con la maglia della Bora-Hansgrohe prima di vestire la casacca della. Con il ciclista italiano cambierà squadra anche il campione slovaccoSagan al supporto del quale lavorerà l’azzurro. “Sono davvero entusiasta di far parte di questa nuova avventura – ha raccontato Oss in un’intervista riportata da cyclingpro– Mi unirò al team con Sagan e Bodnar, ma ho anche voglia di conoscere i miei nuovi compagni e di crescere con la mia nuova squadra“. Oss ha già le idee chiare su qualeil suo ruolo nella nuova squadra: “Il mio ...