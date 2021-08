C’è “Miranda” di Riva di Solto nei 20 ristoranti con vista mozzafiato scelti da The Fork

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Andare al ristorante non è una questione solo di menù, si tratta di un’esperienza a tutto tondo in cui giocano un ruolo fondamentale anche il servizio e l’atmosfera. A confermarlo sono i dati interni di The, tra le piattaforme leader per la prenotazione del ristorante online, secondo i quali rimane alto l’interesse per esperienze fuori casa uniche e di qualità: il punteggio medio deiprenotati nel mese di luglio si attesta tra l’8.8 e il 9.3 (su un rating massimo di 10) e aumentano le prenotazioni per iINSIDER, ovvero quelli premiati da guide e utenti, che hanno rappresentato il 23% del totale nell’ultimo mese ...