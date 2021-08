Caos procure, Cassazione conferma per Luca Palamara rimozione da magistratura (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno confermato la rimozione di Luca Palamara dalla magistratura come deciso dalla sezione disciplinare del Csm lo scorso 9 ottobre. La decisione arriva dopo l’udienza che si è svolta lo scorso 8 giugno, dove i rappresentati della Procura Generale della Cassazione avevano chiesto di confermare l’espulsione dall’ordine giudiziario. I supremi giudici hanno, dunque, rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell’ex consigliere del Csm. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) Le Sezioni Unite Civili dellahannoto ladidallacome deciso dalla sezione disciplinare del Csm lo scorso 9 ottobre. La decisione arriva dopo l’udienza che si è svolta lo scorso 8 giugno, dove i rappresentati della Procura Generale dellaavevano chiesto dire l’espulsione dall’ordine giudiziario. I supremi giudici hanno, dunque, rigettato il ricorso presentato dalla difesa dell’ex consigliere del Csm. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

