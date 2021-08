Bergamo, focolaio a Zogno per gruppo di preghiera in vacanza in Puglia: 70 in isolamento (Di mercoledì 4 agosto 2021) Zogno (Bergamo) - Un focolaio di Covid 19 generato da un gruppo di preghiera (genitori e figli) rientrati in provincia di Bergamo dopo una vacanza in Puglia . Sono 70 al momento le persone in ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 4 agosto 2021)) - Undi Covid 19 generato da undi(genitori e figli) rientrati in provincia didopo unain. Sono 70 al momento le persone in ...

