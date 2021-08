Advertising

iconanews : Antitrust: chiusi 13 procedimenti su offerte energia e gas - fisco24_info : Antitrust: chiusi 13 procedimenti su offerte energia e gas: Accettati impegni società in 11 casi; 2 sanzioni - M_B_Med : #TIM pubblicizza e vende i nuovi decoder 'TIMVISION' ma sovente fornisce i vecchi decoder. Il #187 riconosce tale p… -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust chiusi

On, Axpo e Audax - sono statiaccettando gli impegni presentati dalle società; mentre altri 2, nei confronti di Argos e Sentra Energia, si sono conclusi con l'accertamento delle pratiche ...On, Axpo e Audax - sono statiaccettando gli impegni presentati dalle società mentre altri 2,... L'ha accettato gli impegni proposti dalle 11 società, anche in forza di un articolato ...L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha annunciato di avere concluso 13 procedimenti istruttori per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di for ...L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso 13 procedimenti istruttori per mancanza di trasparenza nella prospettazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica ...