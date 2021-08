Ancora sulle frodi elettorali (Di mercoledì 4 agosto 2021) In pompa magna il canale Telegram CodeMonkeyZ ha rilasciato un video alle ore 17:00 italiane del 3 agosto 2020. Un video in cui secondo loro si sta dimostrando la frode elettorale ai danni di Donald Trump. Siamo di fronte a un minuto e 17 secondi che stanno venendo condivisi ovunque, per nessuna ragione specifica: il video non dimostra nulla. ma nulla per davvero. Io non sono un esperto, sono stato consulente informatico aziendale per 25 anni, ma senza avere titoloni da far cadere dall’alto. Quanto segue viene dal mio buon senso, se avrete qualcosa da aggiungere sarà un piacere leggere i vostri commenti in merito. Ancor prima che il video che state per vedere fosse fatto uscire sul canale ... Leggi su butac (Di mercoledì 4 agosto 2021) In pompa magna il canale Telegram CodeMonkeyZ ha rilasciato un video alle ore 17:00 italiane del 3 agosto 2020. Un video in cui secondo loro si sta dimostrando la frode elettorale ai danni di Donald Trump. Siamo di fronte a un minuto e 17 secondi che stanno venendo condivisi ovunque, per nessuna ragione specifica: il video non dimostra nulla. ma nulla per davvero. Io non sono un esperto, sono stato consulente informatico aziendale per 25 anni, ma senza avere titoloni da far cadere dall’alto. Quanto segue viene dal mio buon senso, se avrete qualcosa da aggiungere sarà un piacere leggere i vostri commenti in merito. Ancor prima che il video che state per vedere fosse fatto uscire sul canale ...

Advertising

Eurosport_IT : Ascoltiamolo ancora una volta, la quinta volta ???????? Tita e Banti si emozionano sul podio sulle note del nostro inn… - gennaromigliore : Ben fatto. Scelta importante in una giornata importante, in linea con quanto abbiamo fatto nel 2014 con il Governo… - RaiCultura : ? 'Sono cresciuto in mezzo ai libri, facendomi amici invisibili tra le pagine polverose di cui ho ancora l'odore su… - Tg1Rai : Governo al lavoro sulle nuove misure di contenimento anti-#COVID19: atteso per domani il Consiglio dei ministri. Pr… - alegra8253 : RT @mariamacina: Sto ancora aspettando che Conte accetti un dibattito pubblico sulle rispettive collaborazioni professionali, magari possia… -