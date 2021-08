Wisla Cracovia-Napoli (amichevole, 4 agosto ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo la trasferta bavarese il Napoli si sposta in Polonia per affrontare il Wisla Cracovia, squadra che ha già esordito nella Ekstraklasa e che può rappresentare un altro test significativo per la squadra di Spalletti nel giorno in cui si festeggiano i 115 anni del club polacco e ci saranno in tribuna circa 15000 spettatori. InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 3 agosto 2021) Dopo la trasferta bavarese ilsi sposta in Polonia per affrontare il, squadra che ha già esordito nella Ekstraklasa e che può rappresentare un altro test significativo per la squadra di Spalletti nel giorno in cui si festeggiano i 115 anni del club polacco e ci saranno in tribuna circa 15000 spettatori. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Wisla Cracovia-Napoli (amichevole, 4 agosto ore 18:00): formazioni, quote, - TeleCapriNews : Calcio: a partire da oggi il Napoli sarà al completo. Insigne, Di Lorenzo e Meret raggiungeranno il gruppo per poi… - OdeonZ__ : Wisla Cracovia, il ds: “Col Napoli festeggeremo insieme i nostri compleanni” - Dalla_SerieA : Pasieczny sulla sfida al Napoli: 'Per noi grande opportunità' - - SSCNapoli_FL : ?? Tomasz Pasieczny, ds del Wisla Cracovia: 'Amichevole col Napoli? C'aspettiamo circa 15mila spettatori, in tanti… -