Variante Delta, rallenta un po’ la crescita dei contagi, ma non a Bergamo (Di martedì 3 agosto 2021) La Variante Delta in Italia è al 95%. Una prevalenza che ha portato con sé l’esplosione della quarta ondata. L’incremento dei nuovi casi continua e sarà importantissimo capire quale sarà l’andamento delle ospedalizzazioni nei prossimi giorni. Ma partiamo dai numeri. Per la quarta settimana consecutiva la crescita dei positivi è stata ancora elevata, sia pure con numeri migliori rispetto alla precedente per quanto riguarda i nuovi casi: dal 27 luglio al 2 agosto sono stati 38.032 (+22,6% dai 31.017 del periodo precedente, 20-26 luglio); media giornaliera 5.433 (da 4.431). Il tasso medio di positività ai tamponi molecolari è salito al 2,68%, ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 agosto 2021) Lain Italia è al 95%. Una prevalenza che ha portato con sé l’esplosione della quarta ondata. L’incremento dei nuovi casi continua e sarà importantissimo capire quale sarà l’andamento delle ospedalizzazioni nei prossimi giorni. Ma partiamo dai numeri. Per la quarta settimana consecutiva ladei positivi è stata ancora elevata, sia pure con numeri migliori rispetto alla precedente per quanto riguarda i nuovi casi: dal 27 luglio al 2 agosto sono stati 38.032 (+22,6% dai 31.017 del periodo precedente, 20-26 luglio); media giornaliera 5.433 (da 4.431). Il tasso medio di positività ai tamponi molecolari è salito al 2,68%, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cina ha registrato ieri altri 98 casi di Covid, aggiornando i massimi giornalieri del 2021, con la variante Delt… - borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - Yi_Benevolence : RT @RadioSavana: Matteo Bassetti, noto infettivologo televisivo: 'La variante Delta è come un semplice raffreddore ma sono contento se si u… - RitaamariaB : RT @GiancarloDeRisi: In arrivo la variante Lamda. Gli scienziati sostengono che è 'più trasmissibile di quella Delta'. E che è già presente… -