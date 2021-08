Tokyo 2020, meravigliosi Tita e Banti: è oro nella vela (Di martedì 3 agosto 2021) Tokyo 2020, Tita e Banti: conquistano l’oro nella vela con il sesto posto medal race: superati i podi di Rio 2016 Tita e Banti oro nella vela a Tokyo 2020 (Getty Images)Ancora una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ruggero Tita e Caterina Banti conquistano l’ambito risultato nei Nacra 17 chiudendo al sesto posto la medal race, un piazzamento che basta per ottenere la medaglia in virtù del miglior posto ottenuto ... Leggi su ck12 (Di martedì 3 agosto 2021): conquistano l’orocon il sesto posto medal race: superati i podi di Rio 2016oro(Getty Images)Ancora una medaglia d’oro alle Olimpiadi di. Ruggeroe Caterinaconquistano l’ambito risultato nei Nacra 17 chiudendo al sesto posto la medal race, un piazzamento che basta per ottenere la medaglia in virtù del miglior posto ottenuto ...

