Soccorso e portato in ospedale il giovane caduto in Val Romana (Di martedì 3 agosto 2021) È stato portato in salvo il giovane escursionista dodicenne di San Giovanni di Casarsa precipitato per una cinquantina di metri lungo il sentiero 518 che dalla Val Romana sale verso la Capanna Cinque Punte, nelle Alpi Giulie Il giovane è politraumatizzato ma è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita.I compagni di escursione tutti scout con base presso il.campo scout in località Oregone stanno bene e sono stati scortati dai soccorritori della stazione di Cave del.Predil e della Guardia di Finanza lungo il sentiero fino alla.pista forestale della Val Romana. Il.ferito è stato ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 agosto 2021) È statoin salvo ilescursionista dodicenne di San Giovanni di Casarsa precipitato per una cinquantina di metri lungo il sentiero 518 che dalla Valsale verso la Capanna Cinque Punte, nelle Alpi Giulie Ilè politraumatizzato ma è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita.I compagni di escursione tutti scout con base presso il.campo scout in località Oregone stanno bene e sono stati scortati dai soccorritori della stazione di Cave del.Predil e della Guardia di Finanza lungo il sentiero fino alla.pista forestale della Val. Il.ferito è stato ...

