Salento: tre morti in incidenti stradali Nel pomeriggio deceduto il titolare di una pasticceria di Maglie (Di martedì 3 agosto 2021) Una giornata drammatica: dopo i due morti, negli incidenti rispettivamente tra Collepasso e Tuglie e nel centro di Martano, si aggiunge in queste ore una terza vittima, un noto pasticciere di Maglie, Pietro De Donno, titolare della pasticceria Giordano, rimasto coinvolto in un sinistro avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale 37, che collega il comune a Cursi, all'altezza dell'incrocio con via Vecchia Corigliano. Nello specifico, dalle prime sommarie ricostruzioni, si sono scontrati una vettura, una Libra, e lo scooter Suzuki Burgman su cui viaggiava il 56enne: è stato ...

