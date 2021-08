Riforma pensioni 2021, ultime Tridico: Quota 41 non é nei piani, troppo rigida (Di martedì 3 agosto 2021) Il dibattito sui social relativamente a quella che potrebbe essere la prossima Riforma delle pensioni é più vivo che mai, specie dopo l’incontro deludente tenutosi tra Governo e sindacati lo scorso 27 luglio, ove non solo non sono emerse le intenzioni dell’esecutivo circa il post Quota 100, ma non sono stati nemmeno preventivati una successiva serie di incontri per proseguire con il tavolo di confronto sul tema previdenziale. Dunque i sindacati hanno fatto sapere, Landini, leader della Cgil, in primis che o arriveranno per settembre risposte serie oppure si procederà attraverso mobilitazioni in quanto la tematica pensioni ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 3 agosto 2021) Il dibattito sui social relativamente a quella che potrebbe essere la prossimadelleé più vivo che mai, specie dopo l’incontro deludente tenutosi tra Governo e sindacati lo scorso 27 luglio, ove non solo non sono emerse le intenzioni dell’esecutivo circa il post100, ma non sono stati nemmeno preventivati una successiva serie di incontri per proseguire con il tavolo di confronto sul tema previdenziale. Dunque i sindacati hanno fatto sapere, Landini, leader della Cgil, in primis che o arriveranno per settembre risposte serie oppure si procederà attraverso mobilitazioni in quanto la tematica...

