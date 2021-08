Napoli, i convocati per il Wisla Cracovia: solo un attaccante per Spalletti (Di martedì 3 agosto 2021) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole contro il Wisla Cracovia: solo un attaccante disponibile per il Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole contro il Wisla Cracovia. L’amichevole è in programma domani alle 18 e colpiscono tante assenze per gli azzurri, non contando sui campioni d’Europa tornati al lavoro oggi. solo Matteo Politano infatti tra gli attaccanti disponibili con il giovane D’Agostino che potrebbe ovviare alle ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021) Lucianoha diramato la lista deiper l’amichevole contro ilundisponibile per ilLucianoha diramato la lista deiper l’amichevole contro il. L’amichevole è in programma domani alle 18 e colpiscono tante assenze per gli azzurri, non contando sui campioni d’Europa tornati al lavoro oggi.Matteo Politano infatti tra gli attaccanti disponibili con il giovane D’Agostino che potrebbe ovviare alle ...

Advertising

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, #FCBayernNapoli. Dove vederla ?? ?? #ForzaNapoliSempre - Torrechannelit : Napoli – I convocati per l’amichevole con il Wisla Cracovia: out Osimhen - AzzurrissimoTwi : ?UFFICIALE. I convocati di Napoli-Cracovia: 'Out Osimhen e Ounas' - - gilnar76 : UFFICIALE - #Napoli, Osimhen non prenderà parte alla trasferta di Cracovia: i convocati #Forzanapoli #Napolicalcio… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Wisla Cracovia-Napoli, i convocati: assente Osimhen, ci sono Ospina e il giovane Iaccarino… -