LIVE PRIMAVERA - Turris-Napoli 0-0: iniziata la partita! (Di martedì 3 agosto 2021) 5' - Tiro in porta di Longo: si gira al limite dell'area e calcia di sinistro, pallone debole parato da Pinto. 2' - Napoli subito in difficoltà. Persa palla in uscita dagli azzurrini, la Turris recupera palla al limite dell'area con Franco, sfera a Verutti che crossa in area ma libera Costanzo. 1' - iniziata la partita! I calciatori della Turris salutano gli spettatori, in tribuna presenti circa 500 tifosi. 18.25 - Squadre in campo. Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Turris-Napoli ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 agosto 2021) 5' - Tiro in porta di Longo: si gira al limite dell'area e calcia di sinistro, pallone debole parato da Pinto. 2' -subito in difficoltà. Persa palla in uscita dagli azzurrini, larecupera palla al limite dell'area con Franco, sfera a Verutti che crossa in area ma libera Costanzo. 1' -laI calciatori dellasalutano gli spettatori, in tribuna presenti circa 500 tifosi. 18.25 - Squadre in campo. Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di...

