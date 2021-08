Lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, spuntano nuovi retroscena dalla Parietti: “Mai la tolleranza deve diventare sottomissione” (FOTO) (Di martedì 3 agosto 2021) In questi giorni sta tenendo banco sul web un argomento molto intrigante che riguarda una Lite avvenuta tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due, da grani amici nella casa del GF Vip, si sono trasformati in nemici. Il loro amore folle ha lasciato via via il posto al rammarico e al rancore. Ma cosa L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 3 agosto 2021) In questi giorni sta tenendo banco sul web un argomento molto intrigante che riguarda unaavvenuta tra. I due, da grani amici nella casa del GF Vip, si sono trasformati in nemici. Il loro amore folle ha lasciato via via il posto al rammarico e al rancore. Ma cosa L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

MaurizioFuochi : RT @Gianmar26145917: Notte di follia a #Roma: 30enne #marocchino buttato nel #Tevere dal Ponte Sisto da 2 #nordafricani, ricoverato in codi… - fabiotempoMi : RT @Gianmar26145917: Notte di follia a #Roma: 30enne #marocchino buttato nel #Tevere dal Ponte Sisto da 2 #nordafricani, ricoverato in codi… - StefaniaVaselli : RT @Gianmar26145917: Notte di follia a #Roma: 30enne #marocchino buttato nel #Tevere dal Ponte Sisto da 2 #nordafricani, ricoverato in codi… - badicea : RT @Gianmar26145917: Notte di follia a #Roma: 30enne #marocchino buttato nel #Tevere dal Ponte Sisto da 2 #nordafricani, ricoverato in codi… - LucianoBianch63 : RT @Gianmar26145917: Notte di follia a #Roma: 30enne #marocchino buttato nel #Tevere dal Ponte Sisto da 2 #nordafricani, ricoverato in codi… -