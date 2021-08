Lite nel camper fra due sbandati afghani finisce nel sangue. Arrestato per omicidio un 36enne (Di martedì 3 agosto 2021) Sicuramente un bicchiere di troppo, ma anche una ‘convivenza’ dura da condividere, specialmente negli spazi ridotti di un camper malandato, e parcheggiato a Tor Marancia, a pochi passi dell’ex Fiera di Roma. Protagonisti del ‘fattaccio’, due cittadini afgani, che alcuni testimoni hanno visto ‘rincasare’ nel mezzo, fermo da anni in via di Santa Petronilla, dopo essere stati ad acquistare del tabacco. Esattamente non si conoscono le ragioni dell’ennesima Lite, ma sicuramente si ha idea della ferocia scatenata: uno dei due ha impugnato un coltello per poi sferrare qualcosa come 30 fendenti all’altro. Accoltellato nel camper: una furibonda ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 agosto 2021) Sicuramente un bicchiere di troppo, ma anche una ‘convivenza’ dura da condividere, specialmente negli spazi ridotti di unmalandato, e parcheggiato a Tor Marancia, a pochi passi dell’ex Fiera di Roma. Protagonisti del ‘fattaccio’, due cittadini afgani, che alcuni testimoni hanno visto ‘rincasare’ nel mezzo, fermo da anni in via di Santa Petronilla, dopo essere stati ad acquistare del tabacco. Esattamente non si conoscono le ragioni dell’ennesima, ma sicuramente si ha idea della ferocia scatenata: uno dei due ha impugnato un coltello per poi sferrare qualcosa come 30 fendenti all’altro. Accoltellato nel: una furibonda ...

