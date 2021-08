L' attacco hacker alla regione Lazio ha colpito anche l' assistenza ai disabili

Advertising

VittorioSgarbi : Solo tre settimane fa la Regione Lazio ci informava di avere stanziato 2,2 milioni di euro per la digitalizzazione… - fattoquotidiano : Attacco hacker Regione Lazio, in pericolo i dati del 70% degli abitanti: ci sono anche quelli di Mattarella e Dragh… - Agenzia_Ansa : Arriva dall'estero il violento attacco hacker che ha preso di mira il Ced della Regione Lazio e che ha disattivato… - fisco24_info : Attacco hacker a Regione Lazio, 'due ipotesi di propagazione del virus': Il commento di Nicola Mugnato, co-founder… - ramone2263 : RT @ComitatoCentra1: Attacco hacker alla regione Lazio è stato definito un atto terroristico. Chiudere il Forlanini e altri 15 ospedali in… -

Ultime Notizie dalla rete : attacco hacker

... martedì 3 agosto, il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica per l'audizione del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che riferirà anche in merito al gravecontro ...Una notizia particolarmente importante e di attualità, specie dopo l'che paralizza da ieri servizi e portali di Regione Lazio. OKT è Partner co - proponente nel progetto di Ricerca ...La Regione Lazio è vittima di un attacco hacker che sta bloccando i sistemi di prenotazione e gestione della vaccinazione per il covid-19."Tantissimi attacchi" nella notte alla piattaforma, ancora offline, conferma il presidente della Regione Lazio, che però rassicura: i dati personali e finanziari non sono stati trafugati. E lancia un ...