IN CAMMINO | quattro concerti fra le vie e le pievi di Italia e Austria sulle orme di Vivaldi e Bach

(Di martedì 3 agosto 2021) Promuovere una cultura artistica e musicale transfrontaliera e valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico della Valcanale, della Carnia e della Gailtal, alla scoperta di preziose venue per suggestivi eventi culturali. Questi sono gli obiettivi del progetto “In– Un percorso musicale tra antichelungo la strada che da Venezia porta a Lipsia, via Vienna e Dresda”, ciclo die eventi che interesseranno ledi Tolmezzo, Socchieve e dei comunici di Oberdrauburg e Kötschach – Mauthen, per tutto il mese di agosto. Il progetto, organizzato da Coro del Friuli ...