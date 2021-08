Green pass Lazio | cosa succede dopo attacco hacker

(Di martedì 3 agosto 2021) “Ilviene inviato dal ministero della Salute con le consuete modalità”. Lo sottolinea la Regionel’contro il sistema informatico regionale. Sul punto interviene anche il presidente della regione, Nicola Zingaretti, che ad Agorà spiega: “Confidiamo nei prossimi giorni di riaprire il portale delle prenotazioni” dei vaccini. “Quello che è avvenuto ci proietta in una situazione nuova per il Paese, in questo caso il virus ha criptato i dati. Ad ora nessun dato, né della sanità né del capitolo finanze-economia, è stato trafugato – sottolinea – ma ci ...

Advertising

borghi_claudio : Un Salvini sempre più paziente nello spiegare concetti banali su green pass e obblighi vaccinali nonostante 'lievis… - Rinaldi_euro : “Uso distorto e discriminatorio green pass”: Rinaldi presenta interrogazione urgente in Commissione europea - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - Federico_95fd : RT @AzzurraBarbuto: Fabrizio Masucci, direttore del Museo Cappella Sansevero di Napoli, si è dimesso perché ritiene il Green Pass discrimin… - ErmesMoras1 : RT @scipione_publio: Sono stato a nozze domenica 25 luglio, tutti con green pass, accessi controllati etc. Dopo 5 giorni ho iniziato con fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

IL GIORNO

Il, il certificato vaccinale che dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire per entrare in ristoranti e bar al chiuso, divide l'opinione pubblica italiana. Ma in pochi rinunciano: il 47% degli ...Si parlerà die di tampone, ma non dimentichiamoci che loro arrivano da un continente dove il tasso di vaccinazione è al 2%. Poi arrivano qui, scappano dai centri e ce li ritroviamo nelle ...Sarà la Sagra del carciofo di Uri a inaugurare in Sardegna, il 6 e 7 agosto, il green pass per le manifestazioni pubbliche. L'appuntamento, organizzato dalla Proloco, è stato studiato nei dettagli per ...La normativa prevede che per tutti i controlli sul Green Pass venga utilizzata una app ribattezzata Verifica C19: ecco come funziona.