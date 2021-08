Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, primo selfie di coppia post medaglia (Di martedì 3 agosto 2021) Si amano alla follia. Lui ha la medaglia al collo perché è salito sul gradino più alto del podio a Tokyo per il salto in alto, ma di lei dice: 'Sei tu il mio oro'. Ecco il primo selfie di coppia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Si amano alla follia. Lui ha laal collo perché è salito sul gradino più alto del podio a Tokyo per il salto in alto, ma di lei dice: 'Sei tu il mio oro'. Ecco ildidi ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam |… - Coninews : GIMBO CE L'HAI FATTA! ?? A #Tokyo2020 Gianmarco #Tamberi è CAMPIONE OLIMPICO nel salto in alto! ???? #ItaliaTeam… - Eurosport_IT : ?? 1 AGOSTO 2021 ?? ?? Ore 14:40, Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto ?? ?? Ore 14:54, Marcell Jacobs oro nei 100… - AndreaBettega1 : RT @ItaliaTeam_it: Un viaggio infinito quello di Gianmarco Tamberi verso la gloria olimpica. L’oro nel salto in alto ringrazia e racconta l… - nino_giovanni : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Con Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim 'saltiamo fuori dal Covid-19 insieme': è lo slogan utilizzato dall'Oms… -