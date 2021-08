Getta il cane in mare dalla scogliera Il gesto non passa inosservato Il video

Leggi su viaggiarealverde

(Di martedì 3 agosto 2021) Tra le notizie che troviamo in rete quelle che personalmente mi suscitano più reazioni sono quelle che riguardano i maltrattamenti degli animali; mi fanno letteralmente nell’ordine: accapponare la pelle, arrabbiare come una iena e piangere per il povero malcapitato di turno, nonché invocare gli stessi tormenti sugli esseri che commettono i crimini, perché di quello si tratta. Un reato orrendo Ricordiamo infatti che il maltrattamento degli animali è stato inserito finalmente tra i reati punibili con reclusione e non solo con una semplice multa, si tratta insomma di un vero reato penale e gli articoli 544 bis e ter del codice penale recitano: Chiunque, per crudeltà o senza ...