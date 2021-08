“Dietelmo Pievani | un uomo morale con un temperamento rivoluzionario”

(Di martedì 3 agosto 2021) È scomparso venerdì 30 luglio nella sua casa-studio di Campagnola, tra le pareti tappezzate di frasi scritte a pennarello e di opere d’arte di compagni di viaggio, tra le carte di lavoro e i ritagli di studio di una vita. Classe 1935, già da giovanissimo segnalato e pluripremiato ai tempi della scuola dell’Accademia Carrara diretta da Funi e poi da Longaretti,si è formato in un contesto vivace, dentro e fuori l’accademia, a contatto con le esperienze più aggiornate dell’ambiente milanese e le istanze della ricerca internazionale. Lo ricordiamo con questo articolo pubblicato su Bergamo Oggi il 23 ottobre 1983, a ...

Advertising

zazoomblog : Bergamo piange l’artista Dietelmo Pievani personalità straordinaria e discussa - #Bergamo #piange #l’artista… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietelmo Pievani

L'Eco di Bergamo

Non è una novità che tutte le creature prima o poi muoiano, dobbiamo rammentarlo sempre. Due giorni fa se ne è andato Telmo (, artista di meritata fama, che ha lasciato il segno nella pittura e nell'architettura. Tra l'altro era zio di un famoso filosofo ed evoluzionista che portava il suo nome e cognome. ...Non è una novità che tutte le creature prima o poi muoiano, dobbiamo rammentarlo sempre. Due giorni fa se ne è andato Telmo (, artista di meritata fama, che ha lasciato il segno nella pittura e nell'architettura. Tra l'altro era zio di un famoso filosofo ed evoluzionista che portava il suo nome e cognome. ...Classe 1935, già da giovanissimo segnalato e pluripremiato ai tempi della scuola dell’Accademia Carrara diretta da Funi e poi da Longaretti, Pievani si è formato in un contesto vivace, dentro e fuori ...l mondo dell’arte bergamasca piange la scomparsa dell’artista Telmo (Dietelmo) Pievani, morto venerdì all’età di 86 anni. Una carriera che ha attraversato oltre cinque decenni e che è stata costellata ...