DaBaby si scusa con la comunità LGBT ma è impossibile credergli (Di martedì 3 agosto 2021) Il mese scorso DaBaby durante un concerto a Miami ha vomitato delle frasi disgustose: "Se non ti sei presentato oggi con l'HIV, l'AIDS, o una di quelle malattie mortali a trasmissione sessuale, che ti faranno morire in due o tre settimane, allora alza l'accendino del tuo cellulare… se non state succhiando un ca**o nel parcheggio, accendete le luci del cellulare". Contro le schifose parole del rapper si sono scagliati diversi artisti, da Anitta, Madonna, Demi Lovato e Dua Lipa ad Elton John. Eppure qualche giorno fa DaBaby ha preso in giro i colleghi che l'hanno criticato accusandoli di vole aumentare i loro follower grazie a questa polemica ed ha fatto ...

michiamoSERE : ovvero il management di dababy si scusa perché gli stanno cancellando pure gli appuntamenti dal dentista - folklwhor3 : RT @dietrobbie: è un rapper di strada è la più bella scusa per difendere un “aritsta” che abbia mai visto…fuck #DaBaby - bellasclouds : @lewisxgolden ho solo questo screen se ne trovo altri te li mando, questo è praticamente un thread per SABOTARE il… - dietrobbie : è un rapper di strada è la più bella scusa per difendere un “aritsta” che abbia mai visto…fuck #DaBaby - soundsblogit : DaBaby si scusa per le frasi omofobe, poi pubblica una nuova canzone… e riaccende le polemiche -

Ultime Notizie dalla rete : DaBaby scusa Nell'hip hop è scoppiata una guerra culturale Nel video, DaBaby regge senza alcun senso apparente un cartello con su scritto "AIDS". Alla fine ... "Chiedo scusa per essere me stesso nello stesso modo in cui voi volete la libertà di essere voi ...

DaBaby si scusa per le frasi omofobe, poi pubblica una nuova canzone... e riaccende le polemiche Inoltre, DaBaby ha poi tuonato contro l'incomprensione della quale si ritiene vittima. Lui, eh. Ecco lo sfogo in un fiume di parole: Dua Lipa ed Elton John contro DaBaby Dua Lipa , nei mesi scorsi, ...

DaBaby e le affermazioni omofobe, il rapper chiede scusa Ultima Voce Nell'hip hop è scoppiata una guerra culturale Le frasi dette da DaBaby su gay e malati di Aids non sono che la punta dell’iceberg. Il mondo del rap americano si divide fra chi vuole il cambiamento e chi ne è spaventato, e reagisce ...

Elton John tuona contro il rapper DaBaby Elton John contro DaBaby: dopo le recenti affermazioni del rapper, in molti si sono scagliati contro di lui; anche Elton John ha criticato le sue parole ...

