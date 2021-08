Crimes of the Future: iniziate le riprese del film sci-fi di David Cronenberg (Di martedì 3 agosto 2021) Le riprese del film sci-fi Crimes of the Future, scritto e diretto da David Cronenberg, sono iniziate nella città di Atene, in Grecia. Le riprese di Crimes of the Future sono ufficialmente iniziate ad Atene, in Grecia, e il regista David Cronenberg e il cast saranno impegnati sul set fino a settembre. Il thriller sci-fi sarà ambientato in un futuro non troppo distante in cui l'umanità sta imparando ad adattarsi a un ambiente circostante "sintetico". Tra i protagonisti di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 agosto 2021) Ledelsci-fiof the, scritto e diretto da, sononella città di Atene, in Grecia. Lediof thesono ufficialmentead Atene, in Grecia, e il registae il cast saranno impegnati sul set fino a settembre. Il thriller sci-fi sarà ambientato in un futuro non troppo distante in cui l'umanità sta imparando ad adattarsi a un ambiente circostante "sintetico". Tra i protagonisti di ...

