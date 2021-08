Covid | De Luca | “Se responsabili sarà un autunno sereno”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Luca

...del PD sancirà di fatto l'appoggio (a meno di clamorosi e improbabili colpi di scena) a... Commenti Continue Reading Previous- 19, dichiarazione del sindaco Luciano Bacchetta: "ieri tre ...La pala della "Deposizione dalla Croce" sull'altare maggiore, dipinta daSignorelli nel 1516, ... Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel pieno rispetto dei protocolli anti- 19.NAPOLI (ITALPRESS) - Prende il via in Campania una nuova proposta culturale di teatro, musica, arti visive. E' il 'Festival internazionale di ...L'assessore regionale alla Salute è stato ascoltato questo pomeriggio dalla commissione regionale presieduta da Claudio Fava. Unico tema di cui non si è parlato, su sua richiesta, è stata l'indagine c ...