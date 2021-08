Bye bye Bottas? L’Ungheria indigesta (Di martedì 3 agosto 2021) L’incidente in Ungheria costerà il posto a Valtteri Bottas in Mercedes? È una domanda che comincia a circolare nel paddock della F1, dopo il poco edificante episodio di domenica scorsa. Al primo giro, il finlandese commette un errore da principiante, bloccando in frenata sul bagnato. Il risultato è un patatrac in cui il numero 77 va addosso a Max Verstappen, rivale per il titolo del compagno di squadra Lewis Hamilton. Un errore grossolano, da licenziamento. Ma le cose stanno davvero così? Gp Ungheria, Bottas: “Tutti commettono errori” Ungheria fatale per Bottas? Diciamo subito che, dopo il fattaccio, la Red Bull ha attaccato la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 agosto 2021) L’incidente in Ungheria costerà il posto a Valtteriin Mercedes? È una domanda che comincia a circolare nel paddock della F1, dopo il poco edificante episodio di domenica scorsa. Al primo giro, il finlandese commette un errore da principiante, bloccando in frenata sul bagnato. Il risultato è un patatrac in cui il numero 77 va addosso a Max Verstappen, rivale per il titolo del compagno di squadra Lewis Hamilton. Un errore grossolano, da licenziamento. Ma le cose stanno davvero così? Gp Ungheria,: “Tutti commettono errori” Ungheria fatale per? Diciamo subito che, dopo il fattaccio, la Red Bull ha attaccato la ...

