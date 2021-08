Brave and Beautiful, Puntate dal 16 al 20 Agosto 2021: Il Sequestro di Suhan! (Di martedì 3 agosto 2021) Brave and Beautiful, anticipazioni trama Puntate dal 16 al 20 Agosto 2021: Suhan viene sequestrata da Tahsin, che ha intenzione di far ricadere la colpa su Cesur. La Korludag però scopre la verità e sogna di vendicarsi contro suo padre… Brave and Beautiful appassiona molto i telespettatori con tutti i suoi segreti ed intrighi. Nella settimana dal 16 al 20 Agosto 2021, Tahsin darà nuovamente prova della sua cattiveria e Cesur si adopererà per cercare di risolvere la situazione, anche se con grandi rischi. Prima di vedere cosa sta per ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 3 agosto 2021)and, anticipazioni tramadal 16 al 20: Suhan viene sequestrata da Tahsin, che ha intenzione di far ricadere la colpa su Cesur. La Korludag però scopre la verità e sogna di vendicarsi contro suo padre…andappassiona molto i telespettatori con tutti i suoi segreti ed intrighi. Nella settimana dal 16 al 20, Tahsin darà nuovamente prova della sua cattiveria e Cesur si adopererà per cercare di risolvere la situazione, anche se con grandi rischi. Prima di vedere cosa sta per ...

POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 4 agosto: Cesur accantona la vendetta per Suhan? - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni dal 9 al 13 agosto 2021 - asharevich : RT @redazionetvsoap: #braveandbeautiful #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - PTurche : RT @redazionetvsoap: #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #4agosto2021 - infoitcultura : Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi 3 agosto: Cesur ferito gravemente! -