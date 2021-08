Alessia Marcuzzi: i motivi dell’addio a Mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Nemmeno due mesi fa, il messaggio direttamente da Alessia Marcuzzi, condiviso sui social, in cui la conduttrice faceva un importante annuncio. Dopo 25 anni, ha preso la scelta di lasciare Mediaset. Ora, la Marcuzzi è nuovamente intervenuta sull’argomento, dando più dettagli sulla decisione da lei presa. Alessia Marcuzzi è tornata a far parlare di sé, ma specialmente della scelta presa, che ha sorpreso tanto l’azienda in cui ha Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 3 agosto 2021) Nemmeno due mesi fa, il messaggio direttamente da, condiviso sui social, in cui la conduttrice faceva un importante annuncio. Dopo 25 anni, ha preso la scelta di lasciare. Ora, laè nuovamente intervenuta sull’argomento, dando più dettagli sulla decisione da lei presa.è tornata a far parlare di sé, ma specialmente della scelta presa, che ha sorpreso tanto l’azienda in cui ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Adnkronos : Alessia #Marcuzzi spiega la sua scelta: 'Via da #Mediaset per urgenza di libertà'. - CosenzaChannel : Dopo 25 anni di collaborazione con #Mediaset, Alessia #Marcuzzi dice addio. «Per urgenza di libertà». - blogtivvu : #AlessiaMarcuzzi via da #Mediaset: svelato il vero motivo dell’addio dopo 25 anni - StraNotizie : Alessia Marcuzzi: “Il vero motivo per cui ho lasciato Mediaset” - BITCHYFit : Alessia Marcuzzi: “Il vero motivo per cui ho lasciato Mediaset” -