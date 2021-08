Age of Empires 4: la closed beta inizierà il 5 agosto, disponibile solo per gli Age Insider – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 3 agosto 2021) Microsoft e Relic Entertainment hanno annunciato che la closed beta di Age of Empires 4 inizierà il 5 agosto, ma sarà aperta solo per gli Age Insider.. Age of Empire 4 si avvicina sempre di più alla fatidica data di uscita, prevista per il 28 ottobre su PC, anche attraverso l’Xbox Game Pass. Uno dei passaggi fondamentali per la pubblicazione è quello della closed beta, che inizierà il prossimo 5 agosto 2021 per tutti coloro che si sono iscritti al programma Age Insider. Microsoft e Relic ... Leggi su helpmetech (Di martedì 3 agosto 2021) Microsoft e Relic Entertainment hanno annunciato che ladi Age ofil 5, ma sarà apertaper gli Age.. Age of Empire 4 si avvicina sempre di più alla fatidica data di uscita, prevista per il 28 ottobre su PC, anche attraverso l’Xbox Game Pass. Uno dei passaggi fondamentali per la pubblicazione è quello della, cheil prossimo 52021 per tutti coloro che si sono iscritti al programma Age. Microsoft e Relic ...

