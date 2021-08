Zingaretti “Attacco hacker atto di stampo terroristico”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nella notte tra sabato e domenica la Regione Lazio ha subito uncyber molto potente e invasivo. In collaborazione con tutte le autorità preposte e la nostra struttura, stiamo difendendo in queste ore la nostra comunità da questi attacchi criminali o di”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, in conferenza stampa per riferire sugli sviluppi dell’subito dal sistema informatico regionale del Lazio.ha spiegato che “sono in corso indagini che appureranno anche la fonte di ...