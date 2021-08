Tina Cipollari | la doccia fredda | “Non la amo e non la amerò” – VIDEO

(Di lunedì 2 agosto 2021) Ci sarebbe unaper: il suo storico ex Kikò Nalli avrebbe rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti riguardo la storia d’amore che c’è stata fra i due e da cui sono nati tre figli. Ambra Lombardo, nota al pubblico come la Professoressa del Grande Fratello, ha riacceso il gossip e la speranza L'articolo proviene da Inews.it.

Chicco 'Kikò' Nalli risponde all'ex fidanzata Ambra Lombardo che, di recente, attraverso le colonne del magazine Di Più, ha insinuato che l'hair stylist sia ancora innamorato di, sua ex moglie dalla quale ha avuto tre figli. Nalli, dopo aver letto quanto esternato dalla professoressa siciliana, ha fatto chiarezza: in primis ha raccontato il bel legame che ...Il primo a sedersi sul trono rosso è stato Roberto Maltoni: tra le sue corteggiatrici spiccarono le figure die Claudia Montanarini. Loro divennero le prime donne 'troniste' del ...Trasparenza è diventata la parola di riferimento di Simona Ventura, che nell'ultimo periodo si sta impegnando, tra foto acqua e sapone e dichiarazioni intime, a mostrarsi per quello che è davvero, sen ...Kikò Nalli e Tina… di nuovo insieme? Kikò Nalli, invece, è molto concentrato sul lavoro e i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca. A sganciare la bomba ci ha pensato l’ex compagna di Nalli, Ambra Lo ...