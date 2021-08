Strage di Bologna, oggi la commemorazione delle vittime 41 anni dopo. Mattarella: 'Ombre non dissipate' (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono trascorsi 41 anni dall'attentato alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980. In città è il giorno della commemorazione che vede il ritorno del tradizionale corteo da piazza Nettuno a ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono trascorsi 41dall'attentato alla stazione di, avvenuta il 2 agosto 1980. In città è il giorno dellache vede il ritorno del tradizionale corteo da piazza Nettuno a ...

DavidSassoli : Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 la strage di #Bologna: 85 morti, procedimenti ancora in corso. #CondividiLaCultura… - valigiablu : Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna 41 anni dopo e cosa sta r… - acsoave : RT @GiusyOcchionero: #2agosto 1980: l’#Italia non dimentica la strage di #Bologna che causò la morte ingiusta di 85 innocenti e il feriment… - conci_sabrina : RT @DavidSassoli: Bologna, la strage fascista del #2agosto1980. Per il diritto alla verità piena e completa su mandanti ed esecutori di que… -