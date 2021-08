Sharon Stone ha rischiato di esser licenziata dal set per aver preteso la vaccinazione di tutta la troupe (Di lunedì 2 agosto 2021) L’attrice di “Basic Instinct” è molto sensibile sul tema covid, avendo vissuto dei drammi familiari e perso la propria assicurazione sanitaria, acquisita dopo 43 anni di lavoro Leggi su lastampa (Di lunedì 2 agosto 2021) L’attrice di “Basic Instinct” è molto sensibile sul tema covid, avendo vissuto dei drammi familiari e perso la propria assicurazione sanitaria, acquisita dopo 43 anni di lavoro

LaStampa : Sharon Stone ha rischiato di esser licenziata dal set per aver preteso la vaccinazione di tutta la troupe - repubblica : Sharon Stone: 'Sul set volevo vaccini per tutti, hanno minacciato di escludermi' - marchesaangeli : RT @Miche27052003: Se mai è lei che minaccia di non fare il film se tutti non si allineano al suo ordine. Spero che la casa di produzione… - infoitcultura : Sharon Stone: 'Minacciata di essere licenziata per aver chiesto che tutti sul set fossero vaccinati' - infoitcultura : Sharon Stone minacciata di essere esclusa dal set: chiedeva che tutti fossero vaccinati. IL VIDEO -