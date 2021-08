Scuola, in Sicilia rientro con distanziamento e mascherine (Di lunedì 2 agosto 2021) Scuola in presenza per tutti gli ordini, distanziamento e mascherine in classe, ma anche completamento dell’immunizzazione del personale scolastico e massima estensione dei vaccini tra gli studenti: queste le indicazioni del governo Musumeci per la riapertura delle scuole, divulgate oggi da una circolare dell’assessorato regionale all’Istruzione, al termine della riunione della task-force regionale, finalizzata a il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 2 agosto 2021)in presenza per tutti gli ordini,in classe, ma anche completamento dell’immunizzazione del personale scolastico e massima estensione dei vaccini tra gli studenti: queste le indicazioni del governo Musumeci per la riapertura delle scuole, divulgate oggi da una circolare dell’assessorato regionale all’Istruzione, al termine della riunione della task-force regionale, finalizzata a il Mattino di- Notizie dalla

ilmattinodisici : #NotiziedallaSicilia Scuola, in Sicilia rientro con distanziamento e mascherine - ILOVEPACALCIO : Scuola: in Sicilia rientro in presenza con mascherine e distanziamento - Ilovepalermocalcio - VivereTrapani : Scuola, in Sicilia rientro in classe con distanziamento e mascherine - V_Caltanissetta : Scuola, in Sicilia rientro in classe con distanziamento e mascherine - VivereRagusa : Scuola, in Sicilia rientro in classe con distanziamento e mascherine -